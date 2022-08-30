Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Hükümet konağı önünde gerçekleştirilen törene İspir Kaymakam Vekili Mustafa Berk Çelik, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, İspir ilçe Jandarma Komutanı Engin Bodur, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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