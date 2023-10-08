İspir Spor Kulübü örnek bir uygulamaya imza atarak ilçede yurt sorunu yaşayan öğrencilere kapılarını açtı.

İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu’nu kazanan ve kayıt yaptırmak için ilçeye gelen öğrenciler yurt sorunu yaşayınca imdatlarına İspir Spor Kulübü yetişti. Sorunun çözümü için devreye giren yetkililer, öğrencileri önce İspir Spor Kulübüne kayıtlarını yaptırdı. Böylece gençler hem sportif faaliyetleri yapma hem de barınma imkanı buldu. İspir Spor Kulübü Başkanı Engin Aydın, “Spor kulübünde gerekli alt yapı çalışmalarını yaparak kısa sürede öğrencilerin konaklamasına elverişli nezih bir ortam sağladık. Konforlu yataklar, her öğrenciye özel dolap, sınırsız internet ve çay hizmeti, sportif aktivite imkanları, hijyenik duş ve lavabo imkanı var. Onların ortada kalmalarına asla razı olamazdık” dedi. Öğrencilerde kendilerine verilen bu imkan ve fırsattan dolayı memnun olduklarını dile getirdi.