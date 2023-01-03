EkoAvrasya Vakfı Başkan Vekili ve İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, EkoAvrasya Vakfının "KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na Kabulü" toplantısında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a tablo hediye etti.

EkoAvrasya Vakfı Başkan Vekili ve İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, EkoAvrasya Vakfının "KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na Kabulü" toplantısında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a tablo hediye etti.

Kadife üzerine gümüş işlemeli, Türk devlet simgeleri ve Kıbrıs haritasının yer aldığı tabloyu İspirliler adına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim eden İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Tatar’ı İspir’e davet etti.

İspirli hanımların el emeği göz nuru ile işledikleri tabloyu büyük bir memnuniyet ile kabul eden Cumhurbaşkanı Tatar, Başkan Coşkun’a ve İspirli hanımlara teşekkür etti. Tatar, kendisine takdim edilen tabloyu salondakilere göstererek, "Güzelliğe bakar mısınız? Ay yıldız, Kıbrıs ve yıldızımız, dolayısıyla gerçekten bu çok anlamlı bir eser. Bütün İspir’deki, buraya emek veren, göz nuru, el emeği kadınlarımıza yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu hediyeyi KKTC Cumhurbaşkanı odasında en güzel bir yerde muhafaza edeceğime buradan söz veriyorum. Bu çok anlamlı hediye için tekrar çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Coşkun ise hediye sunumunda Cumhurbaşkanı Tatar’a, "Erzurum’un bütün dadaşları, İspir’de yaşayan, yüreği Türk dünyası için atan tüm hemşehrilerimizin selamlarını iletiyorum. Ve sizi İspir’de, buradaki hazırunla birlikte ağırlamaktan son derece onur duyacağımızı da bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı. Başkan Coşkun’a, "Onur benim, çok teşekkür ederim hepinize, sağ olun" diye cevap veren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu yaz Tarihi İspir Panayırı ve İspir Millet Bahçesi açılışında İspir’e gelmesi bekleniyor.

İspir Belediye Meclisi olarak Ocak ya da Şubat ayı içesinde Cumhurbaşkanı Tatar’ın davetlisi olarak Kıbrıs’a gideceklerini ifade eden Başkan Coşkun, Cumhuriyet’in 100. yılında Ersin Tatar’ı İspir’de ağırlamaktan tüm İspirliler olarak onur duyacaklarını söyledi.