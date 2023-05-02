Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde nohut, ayçiçeği, çörek otu ve aspir tohumu dağıtıldı. Projeyle, boş bırakılan arazilerin tarımsal üretime kazandırılması ve bitkisel üretimin artırılması amaçlanıyor.

2023 yılı ilkbahar döneminde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce kabul edilen Isparta Aspir Yetiştiriciliği Projesi, Isparta İli Yağlık Ayçiçeği Yetiştiriciliği Projesi, Isparta Nohut Yetiştiriciliği Projesi, Kara Şifa Çörek Otu Isparta’yı Sevdi projesiyle tohum alımı ve dağıtımı yapıldı.

Projeler çerçevesinde bin 316 kişiye 100 ton aspir, 892 kişiye 49 ton nohut, 155 kişiye 152 torba ayçiçeği, 36 kişiye 652 kilogram çörek otu tohumu dağıtıldı.

Tohum talebinde bulunan tüm çiftçilerin talepleri karşılanmış olup, 2023 yılı üretim sezonunda yaklaşık 28 bin dekar boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazi üretime kazandırıldı.