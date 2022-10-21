Isparta Havalimanı’na getirilen 27 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını ailesi ve yakınları karışladı. Törene Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti TBMM başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti TBMM Başkanvekili Recep Özel, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı katıldı. Tören mangasının omuzlarında bir süre taşınarak cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Türk Silahlı kuvvetlerinin Kuzey Irak’ta düzenlediği Pençe Kilit operasyonu bölgesinde yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş’ın cenazesi memleketi Isparta’ya getirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.