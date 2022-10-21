Şehidimizin naaşı 22 Ekim 2022 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Büyükgökçeli köyü köy meydanında kılınacak cenaze namazına müteakip defnedilecektir. Şehidimizin ailesinin, Isparta halkının ve milletimizin başı sağ olsun" denildi.

Konuyla ilgili Isparta Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Merkez Büyükgökçeli Köyü nüfusuna kayıtlı P.Uzm.Çvş. Cemil Yavaş, 05.10.2022 tarihinde Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde yaralanması nedeniyle sevk edildiği hastanede tedavi altında iken 21.10.2022 tarihinde Şehit olmuştur.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 05 Ekim tarihinde yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Isparta’lı Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, bugün sabah saatlerinde şehit oldu. Şehidin naaşının yarın Büyükgökçeli Köyü Köy Meydanı’nda öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedileceği bildirildi.

Pençe-Kilit operasyonlarında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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