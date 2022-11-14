Ispartalı 15 yaşındaki Ömer Sami Faruk Şakar, çıkardığı 126 sayfalık şiir kitabıyla yaşıtlarına örnek oluyor.

Ispartalı 15 yaşındaki Ömer Sami Faruk Şakar, çıkardığı 126 sayfalık şiir kitabıyla yaşıtlarına örnek oluyor.

Isparta Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ömer Sami Faruk Şakar, “Paralel” isimli bir şiiri kitabı çıkardı. 13 yaşından beri şiir yazan küçük Ömer 126 sayfadan oluşan şiir kitabında duygusal yazılarını kitaba döktü. İlk şiirini Türkçe öğretmeninin tavsiyesi üzerine yazdığını belirten Ömer Sami Faruk Şakar, “Kendi isteğimle şiir yazmaya 13 yaşında başladım. Yunus Emre’nin şiirlerini okurken benimde yapabileceğimi düşündüm. Önceden kazandığım okul dereceleriyle de yapabileceğimin farkındaydım. Kitabın içeriğini yaklaşık 1 yılda yazdım. 3 ay boyunca geceli gündüzlü şiirlerle ilgilendim, seçme yaptım toplamda 1 yılımı aldı” dedi. Yaşıtlarını kitap okumaya davet eden Ömer, “Kitap okumak insanın hem düşünme kapasitesini geliştirir hem de düşündüklerinin kalitesini” şeklinde konuştu.

Ömer Sami Faruk Şakar, ilerleyen dönemlerde yazdığı yazı ve şiirlerle insanlara dokunmayı, insanların yaşadıklarını kendi yazılarında vurgulamayı ,büyük bir şair ve yazar olarak şiirlerini tüm insanlara duyurmayı amaçlıyor.

Oğlunun kitap çıkarma sürecinde pay sahibi olan baba Önder Şakar, “Ömer sürekli şiir yazdığından bahsetti bana bende şiirlerini hazırladıktan sonra onu yayınlatma görevi bize ait dedim. Daha sonra kitabı hazırladı bizde ailesi olarak yayınlanmasına destek olduk. Ömer benden sürekli küçük not defterleri istiyordu. Duygusal olduğu için sürekli duygularını kağıda döküyor. Bu bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Şiir kitabı elimize geçtiği zaman yaşadığımız mutluluk tarif edilemez” şeklinde konuştu. Baba Şakar kitabı okuyanların olumlu şekilde geri dönüş yaptığını belirtti.