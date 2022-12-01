Isparta’da son bir haftada Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda 15 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta’da son bir haftada Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda 15 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince son bir haftada; Asayişe müessir olayların önlenmesi, gerçekleşen olaylara daha hızlı müdahale edilmesi ve narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan 18 şok uygulamada 450 şahıs sorgulandı.

Yapılan uygulamalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. 15 şahıs hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.