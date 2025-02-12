Isparta’da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kısa sürede kent merkezini beyaza bürüdü, vatandaşlar ise sokaklarda kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından soğuk hava dalgası kendini hissettirirken, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede kent merkezini beyaza bürüdü. Gündüz hava sıcaklığı 6 derece ölçülürken, akşam ve gece saatlerinde sıcaklık -4 dereceye kadar düşeği bildirildi. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise, sokaklara çıkarak kartopu oynadı ve karın keyfini çıkardı.

"Ayağımın tozuyla karı da getirdim"

Aleyna Karasaçlı isimli vatandaş, "Bugün İzmir’den Isparta’ya arkadaşımın yanına geldim. Sanırım ayağımın tozuyla geldim ve karı da beraberinde getirdim. Uzun yıllar burada yaşadım ama böyle yoğun bir kar yağışı görmemiştim. Bu manzarayı görmek beni çok mutlu etti. İyi ki varsın Isparta" dedi.

Kar yağışının gece saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, yetkililer sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.