Isparta’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan üniversiteye giriş sınavının ilk günü TYT sınavı ile saat 10.15’te başladı. Bir yıl boyunca üniversite sınavına hazırlanan adaylar, YKS çerçevesinde TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak.

Adaylar, ilk oturum için heyecanlı bir şekilde okulun yolunu tutarak sıraya girdi. Sınava girecek olan adaylar görevliler tarafından sınav salonlarına, belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek alındı. Havaların güzel olmasını fırsat bilen aileler, çocuklarının sınav heyecanına ortak olmak için sınav süresi boyunca okul önünde bekledi.