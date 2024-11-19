Isparta Belediyesi’nin Gülistan Mahallesi’nde caminin alt tarafında bulunan 5 bin metrekare alanda başlattığı park ve yaşam alanı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda alanda taş döşeme ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Isparta Belediyesi, şehirde yeni park ve yaşam alanı oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan bir tanesi de Gülistan Mahallesi’nde gerçekleştiriliyor. Isparta’nın en büyük mahallelerinden birisi olan ve çevresiyle her geçen gün büyümeye devam eden Gülistan Mahallesi’ne Isparta Belediyesi tarafından çocukların, gençlerin ve vatandaşların vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı kazandırılıyor. Gülistan Camii’nin alt tarafında bulunan eski düğün salonunun olduğu bölgede yeşil doku korunarak bir proje uygulanıyor.

Isparta Belediyesi tarafından bölgede başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalarda bordür ve taş döşeme ile aydınlatma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park ve yaşam alanının aydınlatma çalışmalarını yaparken Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de bordür ve taş döşeme çalışmalarına devam ediyor.