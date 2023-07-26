Isparta eğitiminin daha kaliteli ve güvenli ortamlarda gerçekleştirilebilmesi adına yürütülen yatırımlar okul öncesinde de aralıksız sürüyor.

Isparta’ya 2002-2020 yılları arasında 14 yeni anaokulu kazandırıldı. Bu anaokullarına 2021 yılında açılan 8 derslikli Şehit Cihangir Can Anaokulu ile 2022 yılında hizmete giren 4 derslikli Seyit Onbaşı Kızılay Anaokulu ve 4 derslikli Gönen Anaokulu katıldı.

Şu an yapımı devam eden 4 derslikli Gülistan Anaokulu, 12 derslikli Karaağaç Mahallesi Özel Eğitim Anaokulu, 6 derslikli Yalvaç Abacılar Mahallesi Anaokulu ve 4 derslikli Merkez Işıkkent Mahallesi Anaokulu olmak üzere toplamda 4 anaokulu bulunuyor.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çalışmaları devam eden 4 derslikli Fatih Mahallesi Anaokulu’nun 13 Ağustos 2023 tarihinde ihalesi gerçekleştirilecek. 4 derslikli Sütçüler Yukarı Mahallesi Anaokulu ile 4 derslikli Batıkent Mahallesi Anaokulu is şu anda proje aşamasında. İkisi Özel Eğitim Anaokulu olmak üzere toplam 44 anaokulu halihazırda eğitim öğretime devam ediyor.