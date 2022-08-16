Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’da mahsur kalan 4 kişiden 3’ü kurtarıldı. 1 kişi ise kanyonda suya girerek boğulma sonucu hayatını kaybetmişti.

Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’da mahsur kalan 4 kişiden 3’ü kurtarıldı. 1 kişi ise kanyonda suya girerek boğulma sonucu hayatını kaybetmişti.

Isparta’nın Sütçüler İlçesi Yeşildere Köyü bölgesinde bulunan Hidro Elektrik Santralinin bulunduğu yerden Yazılı Kanyon istikametinde doğa yürüyüşü yapmak için çıkan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan 4 vatandaş için AFAD, Jandarma Arama ve Kurtarma Timi (JAK), İz Takip Köpek Timi, Arama ve Kurtarma Köpek Timi, istihbarat Timleri ve Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar sonucunda mahsur kalan 4 vatandaştan 3 tanesi gece saatlerinde kurtarıldı. 1 kişinin ise daha önce yapılan açıklamada kanyonda girdiği suda boğularak hayatını kaybettiği bildirilmişti. Öte yandan hayatını kaybeden kişinin cesedinin kurtarılması için bölgede yeniden çalışmalara başlandığı öğrenildi.

“3 vatandaşımız sağlıklı bir şekilde kurtarıldı”

Isparta valisi Aydın Baruş tespit edilen yerin çok sarp ve girilmesi zor bir alan olduğuna dile getirerek şöyle konuştu: “Kurtarma yapılan yer yaklaşık 200 metrelik bir yükselti, çok dik bir yükselti. Çalışmalar saat 24.00 sıralarında neticelendi. 7 JAK ve 8 AFAD görevlimiz, canla başla çalıştı. 3 vatandaşımız sağlıklı biçimde kurtarıldı. Gördüğümüz kadarıyla sağlık durumları iyi ama yine de UMKE ekiplerimiz kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık kontrollerini yaparak dördüncü aşama bölgesinden bulunduğumuz yere yaklaşık bir saat yürüyerek intikal ettiler. Bu arazinin ne kadar zorlu olduğunu gösteriyor. Çok şükür Mehmet Sezgin, Hüseyin Sofulu ve Mehmet Kitapçı şu anda iyi durumdalar. Suda boğulma vakasında kaybettiğimiz Veysel Servak kardeşimizin naaşı maalesef aşağıda kaldı. Gece olması itibariyle sağlıklı bir kurtarma faaliyeti yürütülemeyeceğinden arkadaşlarımız sabah erken vakitlerde müdahale edecek, tekrar kanyona inip naaşını da ailesine teslim edecekler. Olayın başından beri arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm ekiplerimize ve bize rehberlik eden köydeki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kanyondan kurtarılan 3 kişi sağlık kontrolü için Sütçüler Devlet Hastanesine götürüldü.