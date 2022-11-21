Isparta’da bir yardım derneğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Isparta’da bir yardım derneğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Çelebiler Mahallesi 1414. Sokak’ta bir yardım derneği binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın bacasından yoğun dumanlar çıkmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Çevredeki vatandaşlar ise olayı cep telefonu kamerası ile anbean kaydetti. Yangında zarar gören kıyafetler, bölgeye gelen belediye ekipleri tarafından toplanarak götürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırıyor.