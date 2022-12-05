Isparta’da şüphe üzerine durdurulan araç ve şahıslarda yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Isparta’da şüphe üzerine durdurulan araç ve şahıslarda yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Sav uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve şahısların üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 70,46 gram uyuşturucu nitelikli madde ve 4,71 gram uyarıcı nitelikli madde ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçlarından işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.