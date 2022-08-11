Isparta’nın Gönen ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Isparta’nın Gönen ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Aydın’da miras kavgası kanlı bitti: 7 yaralı Aydın’da miras kavgası kanlı bitti: 7 yaralı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı köyünde bir şahsın evinde Hint keneviri ekimi yaptığı ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Operasyon yapılan evde; 7 kök kenevir bitkisi, 40 gram kubar esrar ve 84 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli Y.D. (20) hakkında adli işlem başlatılarak ele geçirilen malzemelere el konuldu.