Isparta’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Isparta’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik 21 operasyon gerçekleştirildi, 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 46,45 gram uyuşturucu nitelikli madde, 21,38 gram uyarıcı nitelikli madde, 33 adet uyarıcı ve sentetik ecza nitelikli hap, 1,64 gram halisinojen nitelikli madde ile çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı.