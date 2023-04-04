Isparta’da jandarmanın son 3 ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 168 şüpheliden 15’i tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yılın ilk 3 ayında gerçekleştirilen operasyonlar ve şok uygulamalarda 4 kilo 214 gram esrar, bin 788 kullanımlık sentetik cannobinoid emdirilmiş kağıt uyuşturucu, 313 gram eroin, 87 gram metamfetamin, 14 gram skunk ve 288 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar ve şok uygulamalarda toplam 168 şüpheli yakalanırken, 23 şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticaretinden, 145 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmaktan adli işlem uygulandı. 15 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.