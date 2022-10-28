Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Mahallesinde bir ikamete yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Mahallesinde bir ikamete yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 Ekim tarihinde uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, Anadolu Mahallesinde bir ikamete yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan, 40 bin 553 kullanımlık kağıda emdirilmiş Halüsinojen madde, 31,63 gram Halüsinojen madde ve çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçlarından işlem yapılarak 2 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.