400 yıldır süre gelen ancak son yıllarda uygulanmayan Kurban İndirme geleneği Isparta Belediyesi tarafından tekrar yaşatılmaya başlandı.

Isparta’nın 400 yıllık bir geçmişine sahip ancak son dönemlerde unutulmaya yüz tutmuş Geleneksel Kurban İndirme Geleneği, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde yeniden hayat buldu. Asırlardır süre gelen geleneğe göre geçmişte kurbanlıklarını alan ve çobanlara belli bir ücret karşılığı teslim edilerek yaklaşık bir ay Gökçay Mesireliğinin arkasında bulunan dağlarda bakılan küçükbaş hayvanlar Kurban Bayramı öncesinde sahiplerine teslim edildi. Mesirelik alana çocuklar için balon park ve Yörük çadırı kuruldu. Müzik dinletisi sunuldu, halk oyunları gösterisi yapıldı ve katılımcılara çeşitli ikramlar verildi.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu yaptığı konuşmasında “Unutulmaya yüz tutan kurban indirme geleneği Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesiyle yeniden hayata geçirildi. Bende bu mahallenin bir mensubu olarak çocukluğumda hatırladığım bir etkinlikti. Bugünde hayata geçirilmesi bizim içinde son derece önemli. Geçmişimizden gelen geleneğimizi yaşatmak adına Belediye Başkanımızın destekleriyle hayata geçirdiğimiz bu etkinlik hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Belediye Başkanımız adına bayramınızı kutluyor, saygılar sunuyorum” ifadelerinde bulundu.

Geçmişine sahip çıkmayan milletlerin geleceğini sağlıklı kuramayacağını ifade eden Isparta Valisi Aydın Baruş, “Geçmişimiz geleneklerde yaşıyor. Geleneklerimiz bizi millet yapan alışkanlıklardır. Geleneklerimiz yaşamın her anını içermektedir, işte bugün yaşatmaya çalıştığımız kurban indirme geleneğimiz de Isparta’da yaklaşık 400 yıldır yaşatılan bir gelenek. Bu gelenek Kurban Bayramı öncesinde insanımızın Rabbine karşı olan ibadet borcunu yerine getirirken aynı zamanda bunu bir şenliğe dönüştürme şeklidir” dedi.

Yüzyıllardır bu geleneği Isparta’nın yaşattığına değinen Vali Baruş, “Doğancı ve Keçeci mahallelerimizin mahalle halkının da katkılarıyla bu geleneği en güzel şekilde bugün kutluyoruz. Bunun anlamı şu, burada çocuklarımız da var, 400 yıldır sahip olduğumuz bu gelenek inşallah bizlerden sonra da çocuklarımıza miras kalacak çocuklarımız da Kurban Bayramı öncesinde Kurban Bayramının sevincini bu gelenekle yaşatmaya devam edecekler. Ne mutluyuz ki büyük Türk milleti olarak böyle güzel geleneklere sahibiz, Isparta olarak böyle güzel adetlere sahibiz ve halk olarak da bu gelenekleri yaşatmaya gayret ediyoruz” derken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in bu geleneğin yaşatılması için muhtarlıklara destek verdiğini söyledi.

Isparta Belediyesi öncülüğünde Doğancı ve Keçeci Mahalle Muhtarlıklarıyla birlikte Gökçay’dan başlatılan etkinlik kurbanların Keçeci Mahallesine indirilmesi ve duaların yapılmasıyla son buldu.

Gökçay Mesirelik alanından başlayan törene Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen mazereti dolayısıyla katılamazken, Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcıları Uğur Büyükçulcu, Fahretdin Gözgün, Özler Erdoğan, Fatih Yaman, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, oda başkanları, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.