Isparta’da trafik ve asayiş güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimde 153 şahıs ile 87 araç kontrol edildi. Kusurlu bulunan 9 sürücüye idari para cezası uygulandı.

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince dün akşam 21.00-22.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, 12 ekip ve 24 personel görev aldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 153 şahıs ve 87 araç incelendi. Denetimler sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen 9 sürücüye idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA