Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetimlerinde 104 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirilirken, 35 araç ve sürücüsü denetlendi. 14 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandığı denetimlerde, 6 araç ise trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, dün akşam saat 20.00-21.00 arasında iki farklı noktada denetim yapıldı. Denetimlerde, 104 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirilirken, 35 araç ve sürücü denetlendi. Kusurlu bulunan 14 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı, eksiklikleri tespit edilen ve çevreye rahatsızlık veren 6 araç ise trafikten men edildi.