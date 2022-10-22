Isparta’nın Senirkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Isparta’nın Senirkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Senirkent ilçesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyvaz Mert (54) idaresindeki 17 FY 111 plakalı otomobil ile Yusuf Kahraman yönetimindeki 07 FK 842 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yusuf Kahraman’ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Talat Kahraman’ın (57) yaşamını yitirdiği, sürücü Yusuf Kahraman ve 4 yaşındaki Kağan Kahraman ile ismi belirlenemeyen 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Diğer sürücü Eyvaz Mert ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar Senirkent İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Kahraman’ın cenazesi ise hastane morguna götürüldü.