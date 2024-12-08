Isparta’da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, bin 708 araç, 78 motosiklet ve 133 otobüs kontrol edildi. Kusurlu bulunan araç ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-6 Aralık 2024 tarihlerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak kapsamlı bir trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda bin 708 araç, 78 motosiklet ve 133 otobüs denetlendi. Kusurlu bulunan araç ve sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerden cezai işlem uygulandı. Denetimlerin, trafik güvenliğinin artırılması ve kurallara uyumun sağlanması amacıyla devam edeceği belirtildi.