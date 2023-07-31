Isparta’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri “Suç ile mücadele güvenlik konseptinin oluşmasında bilinçli toplum” sloganıyla vatandaşları bilgilendirdi.

Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri “Suç ile mücadele güvenlik konseptinin oluşmasında bilinçli toplum” sloganıyla Isparta’da vatandaşları bilgilendirdi. Uygulama çerçevesinde eğitim çalışmaları, sosyal çalışmalar, sosyal etkinlikler ve suç önleme faaliyetleri çerçevesinde muhtarlıklar, esnaf, halkın yoğun olduğu alanlar, mesire/piknik yerleri, camiler vb. noktalarda kurumlar ile koordine halinde bilgilendirme, uyarı, eğitim, tedbir alınması yönünde çalışmalar yapıldı. Ayrıca Mala karşı suçların önlenmesi, trafik güvenliğinin sağlanması, kask kullanımı, dolandırıcılık türleri, kadına şiddetin önlenmesi, çocukların korunması, toplumun temel taşları anne ve kadınların yanlarında olduklarının bilinmesi amacıyla birçok faaliyet gerçekleştirerek vatandaşı bilgilendirdi.