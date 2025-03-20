Isparta’da bir tekel bayinin camını kırarak içeri giren şahıs, içki çaldıktan sonra kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Mimar Sinan Caddesi’nde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. isimli şahıs, bir tekel bayinin önüne gelerek elindeki taşla camı kırdı ve içeriye girerek dolaptan içki aldı. Daha sonra hızla uzaklaşan B.Ç., iş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda yakalandı. İfadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay anbean kaydedildi

Güvenlik kamerası görüntülerinde, B.Ç.’nin elindeki taşlarla iş yerinin camını kırarak içeri girdiği ve dolaptan içki aldıktan sonra hızla uzaklaştığı anbean kaydedildi.