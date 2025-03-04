Isparta’da huzur ve güvenliği sağlamak için yapılan denetimlerde son 24 saatte 3 bin 363 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 12 aranan şahıs yakalandı. Bin 768 araç kontrol edilirken, 325 sürücüye idari ceza kesildi.

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde huzur ve güvenliği sağlamak için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Son 24 saatte yapılan kontrollerde 3 bin 363 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirilirken, aranan 12 şahıs yakalandı. Ekipler, bin 768 aracı denetlerken, kurallara uymayan 325 sürücüye idari ceza uyguladı.

Kaynak: İHA