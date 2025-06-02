Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, son 1 haftada polis sorumluluk bölgesinde gerçekleştirdiği denetimlerde binlerce şahıs ve aracı kontrol etti. Denetimlerde 47 aranan şahıs yakalanırken, 3 binden fazla sürücüye ceza uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Mayıs - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında il genelinde polis sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerin bilançosu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, son 7 günde toplam 42 bin 182 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 47 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Trafik uygulamaları kapsamında ise 25 bin 421 araç kontrol edilirken, 3 bin 52 sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle idari para cezası uygulandı.