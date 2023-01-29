S.Ç.’nin site yöneticisi Hüseyin Cavit Erdoğan’la siteye alınacak güvenlik görevlisi işi için tartıştığı, tartışma esnasında çıkan kavgada Erdoğan’ı kemerle boğarak öldürdüğü öğrenildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire için çalıştığı hastanede tören

Trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire için çalıştığı hastanede tören

Olay, dün Fatih Mahallesi’nde bulunan bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. Site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan’ın (71) otoparkta hareketsiz bir şekilde yattığını gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Cahit Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılığın cinayet şüphesiyle başlattığı soruşturmada sitenin güvenlik kameralarını inceleyen polis, S.Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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