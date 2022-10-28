Isparta Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “Siber Güvenlik” konusunda 500 kişi bilgilendirildi.

Isparta Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “Siber Güvenlik” konusunda 500 kişi bilgilendirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY projesi çerçevesinde 21-24 Ekim tarihleri arasında Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi tarafından düzenlenen Isparta Ulusal Forumunda, “Siber Güvenlik” konusunda yaklaşık 500 kişi bilgilendirildi. Yapılan bilgilendirme sonrasında kiosk cihazı ile yapılan ödüllü bilgi yarışmasına çok sayıda gönüllü öğrenci katılım sağladı ve yarışma sonucunda öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2022 yılı içerisinde “SİBERAY” projesi çerçevesinde, 34 bin 186 öğrenci ve yetişken vatandaşa bilgilendirme yapıldı.