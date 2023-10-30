Isparta’da samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından besihaneye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Isparta merkeze bağlı Aliköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ü.’ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle besihaneye sıçrayan yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.

Öte yandan, besihanenin küçük bir bölümünün zarar gördüğü öğrenilirken, çıkan yangında şans eseri yaralananın olmadığı bildirildi.