Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından yapılan şok uygulamada, 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından yapılan şok uygulamada, 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından 10-16 Ekim tarihleri arasında narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde şok uygulama gerçekleştirildi. Yapılan 21 şok uygulamada 670 şahıs sorgulandı. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.