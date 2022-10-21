Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından yapılan şok uygulamada, 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından yapılan şok uygulamada, 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından 10-16 Ekim tarihleri arasında narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde şok uygulama gerçekleştirildi. Yapılan 21 şok uygulamada 670 şahıs sorgulandı. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.