Isparta’nın Yalvaç ilçesinde ’pat pat’ diye tabir edilen tarım aracının şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yalvaç ilçesi Celeptaş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celeptaş köyü istikametine seyir eden H.Ş. (22) hakimiyetindeki karayoluna çıkışı yasaklanan "pat pat" diye bilinen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.Ş. ile araçtaki E.B. (5), B.Ö. (18) ve E.A.Ö. (4), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.