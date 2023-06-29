Isparta’da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gelendost-Isparta karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. (24) idaresindeki 32 AS 382 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak araziye savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Y.A.Y’nin (50) yaralandığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar otomobilden çıkarıldı. Otomobil sürücüsü ve Y.A.Y sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.