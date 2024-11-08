Isparta’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yalvaç ilçesi Hisarardı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki Tezcan A., 32 YB 355 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, Serhat A. yönetimindeki 42 ARU 661 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Tezcan A. yere düşerek yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tezcan A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.