Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1’i çocuk 3 kişi öldü, 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Aşağıdinek köyü dört yol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A.E. idaresindeki 32 LH 760 plakalı otomobil ile M.D’nin kullandığı 42 AID 166 plakalı kamyonet çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobilde bulunan 1’i çocuk 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği 2’si ağır 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ekipler tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, cenazeler savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.