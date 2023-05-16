19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104.yıldönümü etkinlikleri kapsamında Isparta Belediyesi ev sahipliğinde Orman Oyunları Gençlik Olimpiyatı-2023 gerçekleştirildi. Ormancılıkta yapılan faaliyetlerin oyun şeklinde genç nesillere aktarılması, toplumda doğadaki faaliyetlerin anlaşılması amacıyla gerçekleştirilen yarışmalarda öğrenciler kıyasıya yarıştı.

Isparta Belediyesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Orman Fakültesi işbirliğinde Emre Mahallesi Spor Kompleksinde gerçekleştirilen Orman Oyunları Gençlik Olimpiyatı’na Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye Ormancılar Derneği ve Orman Mühendisleri Odası da destek verdi. Etkinliğe Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, ISUBÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alkan, Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Necati Baş, Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Emin Demir, Isparta Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Orman Oyunları Gençlik Olimpiyatı’nın açılış konuşmasını yapan Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Necati Baş, dernek olarak amaçlarının toplumda doğa, orman ve çevre bilincini yaymak olduğunu ifade etti. Daha önce Orman Oyunları adı altında gerçekleştirilen etkinliğin 2017 yılından bu yana Orman Olimpiyatları şeklinde devam ettiğini, şuanda da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi ile düzenlenmeye başladığını belirtti.

Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Emin Demir, ormancılık sektöründeki kazanımları korumak ve öğrencilik hayatında gençlerin istihdamına katkıda bulunarak, özel sektör ve kamuda yer edinmeleri noktasında destek vermeye çalıştıklarını anlattı. Demir, “Bugün bu festivalde paydaş olmaktan dolayı mutluyuz. Gençlere yarışmalarda başarılar diliyorum” dedi.

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, üniversitelerin değişik zamanlar ve değişik misyonlarla kendilerine yön çizdiğini, son zamanlarda da bunun 3 ana başlık altında toplandığını söyledi. Üniversitelerin en önemli misyonlarından birisinin toplumsal katkı sağlamak olduğuna değinen Prof. Dr. Çatal, “Üniversitemiz toplumun gelişimine ve topluma ilişkin bir faaliyet yürütme konusunda çok istekli ve bu yönde de faaliyet yürüten güçlü üniversitelerden birisidir. Bu çerçevede Isparta Belediyesi, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ve ormancılıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarının beraber düzenlemiş olduğu bu tür etkinliklerin devam etmesinin bize güç vereceğini ve bizi daha iyi noktalara taşıyacağını düşünmekteyiz. 2050 yılında dünya bir kızılca kıyamet yaşayacaktır. Bu kıyametin sebebi ise okyanusların plastiklerle kaplı olması ve küresel ısınmadır. Plastiklerle kaplı olmasının en önemli nedenlerinden birisi de plastiğin icat edildiği 1982 yılından bu yana dünyada 80 milyon ton civarında plastik üretilmiştir. Bu plastiğin yaklaşık yüzde 9’u şuan için geri dönüşüm ile kullanıma sunulmaktadır. Bunun dışındaki plastikler halen bizim günlük yaşantımızda ve kullanımımızdadır. Bu nedenle ilerleyen aşamalarda dünyada plastik okyanusları görme ihtimalimiz çok yüksektir” ifadelerinde bulundu.

Küresel ısınmayla birlikte 2050 yılına kadar dünyada atmosfer sıcaklığının 2 ila 4,5 derece arasında artacağının öngörüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Yılmaz Çatal, “Bunun da panzehiri ormanlardır. Biz de ormanları artırarak küresel ısınmanın önüne geçme fırsatı bulacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, ormancılık üzerine bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Gözgün, Orman Oyunları Gençlik Olimpiyatı’nın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ormancılıkta yapılan faaliyetlerin oyun şeklinde genç nesillere aktarılması, toplumda doğadaki faaliyetlerin anlaşılması amacıyla tomruk yuvarlama, ahşap disk atma, tomruk istifleme, ağaç yıllık halka sayma ve kozalak toplama yarışmaları gerçekleştirildi. Takımlar halinde yarışan öğrenciler, birbirlerine karşı kıyasıya mücadele verdiler. Yarışmalar sonucunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.