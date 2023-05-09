Isparta’da polisin gerçekleştirdiği narkotik operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü yunus timlerince Nisan ayında 210 şok uygulama gerçekleştirildi. Bu uygulamalarda 2 bin 197 şahıs sorgulandı. Polisin yaptığı çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilerek, 39 şahıs hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Uygulamalarda 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K. ve 6 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.T. isimli şahıslar yakalanarak cezaevine teslim edildi.