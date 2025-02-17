Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi’nde "Narko Alan ve Trafik Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulamada 180 şahıs, 60 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 13 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 16 Şubat akşamı saat 21.00 – 22.00 saatleri arasında Bahçelievler Mahallesi’nde "Narko Alan ve Trafik Uygulaması" gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimde180 şahıs, 60 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kurallara uymayan 13 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.