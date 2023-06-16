Isparta’da meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında 102 cadde üzerinde meydana geldi. Oktay Alanlı’nın (20) kullandığı 32 ACE 676 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kenarındaki bordür taşlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Oktay Alanlı yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Oktay Alanlı hayatını kaybetti. Alanlı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.