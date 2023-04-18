Isparta Belediyesi, vatandaşların vefat eden yakınlarının mezarlarını rahat bulabilmeleri için yeni bir uygulama başlattı. Asri Mezarlık ve Halife Sultan Mezarlığında başlatılan uygulamada mezarlık girişlerine konulan Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBİS) kioks cihazları üzerinden vatandaşlar yakınlarının mezarlarını konumlarıyla birlikte bulabilecekler. Uygulama cep telefonları ve internet üzerinden de kullanılabiliyor.

Isparta Belediyesi, teknolojinin getirdiği yenilikleri takip ederek, vatandaşların hizmetlere ulaşmasını kolaylaştırıyor. Bu kapsamda vatandaşların vefat eden yakınlarının mezarlarını daha kolay bulabilmeleri için yeni bir uygulama başlatıldı. Mezarlıklar Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü işbirliğinde Asri Mezarlık ve Halife Sultan Mezarlığındaki toplam 19 bin 600 mezar yeri noktasal olarak haritalandırılarak, bilgileri sisteme girildi. Ayrıca mezar yerleri tek tek fotoğraflanarak, dijital ortama aktarıldı. Bu iki mezarlık alanının girişlerine konulan Mezarlık Bilgi Sistemi kioks cihazlarına vefat eden kişinin isim ve soyadı girildiğinde, mezarlığın bulunduğu yer ve mezarlığın fotoğrafı görülebiliyor. Sistem üzerinden dua da okutulabiliyor. Aynı uygulamaya cep telefonu ve isparta.bel.tr internet adresinden de ulaşılabiliyor.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Asri Mezarlık girişine konulan MEBİS kioks cihazını yerinde inceledi, uygulamayla ilgili bilgi aldı.

Mezarlıklar Müdürü Halil Acar, vatandaşların bazen mezarlık alanlarında yakınlarının mezarlarını bulma konusunda problemler yaşadığını belirterek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Mezarlık Bilgi Sistemi’ni Asri ve Halife Sultan Mezarlıklarında uygulamaya başladıklarını söyledi. Şehirdeki diğer mezarlık alanlarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Acar, “Vatandaşlarımız mezarlık alanlarımıza geldiklerinde kioks cihazından bilgileri girdikleri takdirde istedikleri mezar yerini bulabilecekler. Ayrıca cep telefonu ve internet sitesinden de ulaşabilecekler” dedi.

19 bin 600 adet mezar yeri noktasal olarak haritalandırıldI

Verilerin dijital ortama aktarılmasıyla ilgili bilgi veren Bilgi İşlem Müdürü Ali Ulvi Atasoy, Mezarlıklar Bilgi Sistemi’ne belediyenin internet sitesi olan isparta.bel.tr adresindeki online işlemler menüsünden ulaşılabileceğini kaydetti. Bu hizmete cep telefonundan da ulaşılabildiğine değinen Atasoy, “Asri Mezarlığımız ve Halife Sultan Mezarlığımızda kioks cihazlarımız mevcut. Toplamda 19 bin 600 adet mezar yeri noktasal olarak haritalandırıldı ve bilgileri girildi. Bilgilerin hepsi dijital ortama aktarıldı. Aynı zamanda sistem üzerinden dua okutabiliyoruz, mezarlıkların konumunu görebiliyoruz ve navigasyondan yol tarifi alabiliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Başdeğirmen: "Mezarlık Bilgi Sistemi’ni devreye aldık"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve geldikleri günden bu yana mezarlık alanları, camiler ve dini değeri olan yerlere farklı bir önem verdiklerini söyledi. Mezarlıkların temizliğinin ve bakımlarının sürekli yapıldığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında Mezarlık Bilgi Sistemi’ni devreye aldıklarını ifade etti. Başkan Başdeğirmen, “Şehir dışından gelen bir vatandaşımız ziyaret etmek istediği mezar yerinin nerede olduğunu cep telefonundan kolayca bulabilecek. Telefonunda mezar yerinin konumunu gördükten sonra o konumla mezar yerinin yanına kadar gelebilecek. Mezarlık girişlerindeki kiokslara da isim girilerek mezar yerinin nerede olduğu görülebiliyor. Isparta’da olmayıp, kabir ziyaretine gelen vatandaşlarımız için güzel bir çalışma oldu. Bu anlamda arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Asri Mezarlık’ta daha önce gasilhane olmadığına değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Buraya erkek ve kadın için ayrı gasilhaneler yaptık. Caminin tuvaleti bodrum katta ve bakımsızdı. Orayı iptal edip, yeni bir tuvalet yaptık. Namaz kılınırken musalla taşının olduğu yer açıktaydı. Yağmur ve sıcakta vatandaşlarımız rahatsız oluyordu. Oranın üstünü kapattık, altının döşemelerini yeniledik. Tüm camilerimizde ve mezarlıklarımızda her türlü bakımı yaptık. Isparta’mızda 136 camimiz var. Yaklaşık 100’e yakınının tuvaletlerini yeniledik, temizliklerini de yapıyoruz. Allah’ın izniyle dinimizin gerekliliği neyse onları yapmaya çalışıyoruz” dedi.