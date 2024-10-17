Isparta’da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gazikemal Mahallesi’nde bulunan bir metruk binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Isparta Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası bina kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, ekiplerce yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.