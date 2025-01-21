Isparta’da dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan 7 araç, yaya yolunda motosiklet kullanan 2 araç, emniyet kemeri takmayan 2 sürücü ve kask kullanmayan 2 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, 102 Cadde ve 6 Mart Caddesi’nde gerçekleştirdikleri dron destekli trafik denetimi ile kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan 7 araç, yaya yolunda motosiklet kullanan 2 araç, emniyet kemeri takmayan 2 sürücü ve kask kullanmayan 2 motosiklet sürücüsü tespit edildi. Trafik kurallarına uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.