Isparta’nın Eğirdir ilçesinde öğrenciler tarafından Türk kültüründe bulunan el sanatları, Türk mutfağı ve yemek kültürü ile antika eşyalar gibi birçok ürünün yer alığı "Kültürümüzü Yaşatıyoruz" sergisi açıldı.

Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersi çerçevesinde “Ailesi ve çevresindeki milli kültürü yansıtan öğeleri fark eder” kazanımıyla ilgili olarak "Kültürümüzü Yaşatıyoruz" sergisi açtı. Öğrenciler yöresel kıyafetleri içerisinde, kültürel miras olan gelenek ve göreneklerden el sanatlarına, ev eşyalarından halk oyunlarına kadar milli kültürü oluşturan pek çok öğeyi sergide tanıttı.

Serginin açılışına katılan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, sergide bulunan ürünleri inceledi.