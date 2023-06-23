Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘KUKLA’ operasyonunda Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Isparta ve Afyonkarahisar’da 8 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yurt genelinde 20 Haziran 2023 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada 6136 SKM Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçu kapsamında Isparta ve Afyonkarahisar illerinde bulunduğu belirlenen 8 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet av tüfeği fişeği, 7 adet tabanca ve 104 adet fişek, 10 adet tabanca şarjörü, 1 adet pala tabir edilen kılıç ele geçirildi.

Ele geçen suç unsuru malzemelere el konulurken, 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.