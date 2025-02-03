Isparta’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Eğirdir İlçesi Mahmatlar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt K. (75) idaresindeki 32 EZ 494 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Mevlüt K. ve yolcu konumundaki Ummuhan K. (69) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Mevlüt K. ve Ummuhan K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.