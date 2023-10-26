Türkiye’nin sayılı ve büyük cam seyir teraslarından birisi olma özelliği taşıyacak olan Isparta’nın cam seyir terası, 28 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da hizmete açılıyor. Şehri farklı bir perspektiften görme fırsatı sunacak cam seyir terası geceleri de ışık şovlarıyla kentin görünümüne ayrı bir renk katacak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından doğanın güzellikleri arasında yer alan Kirazlıdere yeni yüzüyle vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Bölgenin devamı olarak da en son Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı yeniden düzenlenerek, eşsiz bir güzellik olarak hizmete açıldı. Kirazlıdere’de kafe restoran bölümünün ön kısmında inşa edilen cam seyir terasın çalışmaları da tamamlandı. Yerden 25 metre yükseklikte, 2.5 metre genişliğinde 35 metre uzunluğunda yürüyüş yolu bulunan ve seyir bölgesi 16 metre çapında olan 300 metrekarelik cam seyir terasının çelik montajlarının tamamlanmasının ardından elektrik altyapı çalışmaları yapıldı, camları monte edildi, çevre düzenlemeleri bitirildi. Çalışmalarda cam seyir terası açılışa hazır hale getirildi.

Türkiye’nin sayılı ve büyük cam seyir teraslarından birisi olma özelliği taşıyacak olan Isparta’nın cam seyir terası, 28 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da hizmete açılıyor. Vatandaşların da katılımıyla hizmete girecek olan cam seyir terası ziyaretçilere kenti farklı bir perspektiften görme fırsatı sunacak. Cam seyir teras geceleri de ışık şovlarıyla şehrin görüntüsüne ayrı bir renk katacak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, cam seyir terasın Isparta’nın doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını kuşbakışı gözlemleme fırsatı sunacağını belirterek, tüm vatandaşları 28 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek olan açılışa davet etti.