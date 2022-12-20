Isparta’nın Atabey ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun kadın girişimcilere sağladığı hibe desteklerle kesme gül üretiminde artış yaşanıyor.

Isparta’nın Atabey ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun kadın girişimcilere sağladığı hibe desteklerle kesme gül üretiminde artış yaşanıyor.

Türkiye’nin gül çiçeği üretim merkezi olan Isparta’da kesme gül seraları da her geçen gün artıyor. Atabey ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun kadın girişimcilere sağladığı yüzde 65 hibe desteği ile kurulan seraların toplam büyüklüğü 15 bin 600 metrekareye ulaştı. Bu seraların yüzde 60’lık kısmında kırmızı, yüzde 40’lık kısımda ise beyaz, pembe, fuşya, sarı, dolca vita ve krem gibi farklı renklerdeki kesme güllerin üretimi yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üretilen kesme güllerin iç piyasa taleplerini karşıladığını, yüksek kalite standartlarına sahip olması nedeniyle ihracatçıların da dikkatini çektiği belirtildi. Açıklamada, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, ülkemizde kesme gül üretimi 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artarak 101 milyon 204 bin 410 adede ulaşmıştır. Süs bitkileri üretimi içindeki paylar incelendiğinde kesme çiçekler yüzde 62,3, diğer süs bitkileri yüzde 37,7’lik bir paya sahiptir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından katma değeri yüksek, ihraç edilebilir, geliri yüksek ürünler üreten bu gibi tesislerin artması için her türlü destek verilmektedir” denildi.