Isparta’da öğleden sonra etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Davraz Kayak Merkezi yolu kapandı. Yolun kar yağışından kapanması nedeniyle yüzlerce araç yolda kalarak, uzun kuyruklar oluşturdu. Davraz Kayak Merkezi’nden dönüş yolunda olan vatandaşlar, araçlarıyla kurtarılmayı beklerken ekipler yolu açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Isparta’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Davraz Kayak Merkezi yolu kapandı. Vatandaşlar dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Sürücüler araçlarında kurtarılmayı beklerken, ekipler yolun açılması için çalışma başlattı.

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