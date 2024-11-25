Isparta’nın Kutlubey Mahallesi Andız Deresi’nde bulunan Bezirgan Şelalesi, kar yağışının ardından beyaza bürünerek görsel bir şölen sundu.

Isparta’da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerindeki dağları ve çevresindeki alanları beyaz örtüyle kapladı. Bu güzelliklerin arasında yer alan Bezirgan Şelalesi de karla birlikte Ispartalıların ilgi odağı haline geldi. İl merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki şelaleyi ziyarete gelen vatandaşlar, karla kaplı manzaranın tadını çıkararak bol bol fotoğraf çektirdi. Şelale çevresindeki kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaşırken, bölgedeki ağaçlar, yeşil bitki örtüsü ve 50 metreden dökülen su, ziyaretçilerin ilgisini topladı. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Bezirgan Şelalesi, kış mevsiminde de ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunmaya devam ediyor.